В Приднестровье близ границы Украины заметили военную технику РФ. Видео
На оккупированной территории Молдовы в Приднестровье заметили перемещение колонны российских БТРов.
Кадры были сняты в районе аэропорта "Тирасполь". Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал NEXTA Live (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
От точки дислокации этой техники до границы с Украиной – около 13 километров.
"Несмотря на крайне малую площадь, население и общую экономическую несостоятельность, Приднестровье занимает важное стратегическое положение, растянувшись узкой полосой в 10-15 км (до 30 км) вдоль молдавско-украинской границы", – сказано в сообщении.
Отмечается, что официально в Приднестровье находится около 1700 российских военных, однако реальная численность контингента неизвестна.
Местные жители утверждают, что военные расположились в поле рядом с жилыми домами. На это также указывают фото, сделанные со спутников.
Напомним, в январе глава Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдовы Майей Санду заверил, что Киев поддерживает территориальную целостность ее страны в вопросе Приднестровья.
Как писал OBOZREVATEL:
украинская разведка сообщила, что на этой неделе Россия активно использовала в войне против Украины силовые и пропагандистские методы. Таким образом агрессор провоцировал обострение обстановки, чтобы увидеть реакцию со стороны нашей страны и ее партнеров.
Тем временем в министерстве иностранных дел РФ сказали, что возможное членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на Донбассе. Также в ведомстве обвинили Киев в "наращивании истерии о мифической российской угрозе".