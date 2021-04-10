У Придністров'ї поблизу кордону України помітили військову техніку РФ. Відео

На окупованій території Молдови в Придністров'ї помітили переміщення колони російських БТРів.

Кадри були зняті в районі аеропорту "Тирасполь". Відповідне відео опублікував Telegram-канал NEXTA Live (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Від точки дислокації цієї техніки до кордону з Україною – близько 13 кілометрів.

"Незважаючи на вкрай малу площу, населення та загальну економічну неспроможність, Придністров'я займає важливе стратегічне положення, розтягнувшись вузькою смугою в 10-15 км (до 30 км) уздовж молдавсько-українського кордону", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що офіційно в Придністров'ї перебуває близько 1700 російських військових, проте реальна чисельність контингенту невідома.

Місцеві жителі стверджують, що військові розташувалися в полі поруч із житловими будинками. На це також вказують фото, зроблені зі супутників.

Нагадаємо, в січні глава України Володимир Зеленський на зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду запевнив, що Київ підтримує територіальну цілісність її країни в питанні Придністров'я.

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