В премьера Японии бросили взрывчатку перед выступлением: его эвакуировали. Видео

Утром, 15 апреля, на премьер-министра Японии Фумио Кисиду совершили покушение. Во время выступления главы правительства в городе Вакаяма мужчина бросил взрывчатку.

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В результате происшествия никто не пострадал, а злоумышленника задержали. Об этом сообщает издание Kyodo News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После взрыва мероприятие, на котором, к слову, присутствовали сотни человек, отменили. Премьер-министра Кисиду оперативно эвакуировали с места происшествия.

Момент со взрывом попал на камеры японских журналистов. После детонации взрывчатки поднялся столб дыма, а присутствующие стали в панике разбегаться подальше от места взрыва.

По предварительным данным, ни премьер, ни другие присутствующие на мероприятии люди не пострадали. Злоумышленника оперативно задержали на месте преступления. Пока что в Японии не сообщают о личности нападающего и его мотивах.

Напомним, в июле 2022 года вооруженный мужчина совершил покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ – он получил огнестрельное ранение, его без сознания и в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Там сердце 67-летнего политика остановилось.

Ранее сообщалось, что Япония ввела новые санкции против России, запретив экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалов и деталей, которые могут использовать для производства дронов. В частности, речь идет о всех игрушках с колесами.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта совершил неанонсированный визит в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с японским премьером, во время встречи они обсудили поддержку Японии в восстановлении нашей страны после войны с российским агрессором.

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