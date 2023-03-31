Россию хотят оставить без дронов и игрушек: Япония ввела санкции

Япония ввела новые санкции против России, запретив экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалов и деталей, которые могут использовать для производства дронов. В частности, речь идет о всех игрушках с колесами.

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Об этом сообщили в правительстве страны. Там отметили: таким образом Япония хочет "внести вклад в международные усилия по достижению мира".

"Мы будем реализовывать [ограничительные] меры в связи с вторжением РФ в Украину. Новый пакет санкций вступит в силу с 7 апреля", – говорится в сообщении

Что запрещено поставлять в Россию

Под новые ограничения попали компоненты для авиации, космической отрасли, а также материалы и детали, которые Россия может использовать для производства дронов. В частности:

сталь и изделия из нее;

алюминий и изделия из него;

строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.);

двигатели для авиации;

электрооборудование и его части, радиоаппаратура для навигации, генераторы;

самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также БПЛА;

оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему;

все игрушки, имеющие колеса, а также сборные модели и макеты, головоломки и пазлы.

ЕС возьмется за эффективность санкций против России

Тем временем ЕС инициирует новый проект, который поможет повысить эффективность санкций, введенных против России. В нем участвуют 9 стран:

Чехия:

Кипр;

Дания;

Венгрия;

Литва;

Мальта;

Румыния;

Словения;

Испания.

"Группа составит карту органов, отвечающих за замораживание активов. ... А Еврокомиссия предоставит экспертную оценку своей группы финансовых услуг и покроет расходы на дополнительную поддержку со стороны Совета Европы", – сообщает Bloomberg.

Новая инициатива рассматривается как предвестник создания общего органа ЕС по применению санкций. По сути, это станет первым случаем, когда исполнительный орган Евросоюза поддерживает государства-члены в обеспечении соблюдения санкций в таком масштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин признал, что введенные против страны санкции действуют. По его словам, уже в скором времени экономика РФ испытает негативное влияние ограничений. Хотя еще совсем недавно хозяин Кремля уверял, Россия только выиграла от разрыва связей с Западом.

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