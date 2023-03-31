Россию хотят оставить без дронов и игрушек: Япония ввела санкции
Япония ввела новые санкции против России, запретив экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалов и деталей, которые могут использовать для производства дронов. В частности, речь идет о всех игрушках с колесами.
Об этом сообщили в правительстве страны. Там отметили: таким образом Япония хочет "внести вклад в международные усилия по достижению мира".
"Мы будем реализовывать [ограничительные] меры в связи с вторжением РФ в Украину. Новый пакет санкций вступит в силу с 7 апреля", – говорится в сообщении
Что запрещено поставлять в Россию
Под новые ограничения попали компоненты для авиации, космической отрасли, а также материалы и детали, которые Россия может использовать для производства дронов. В частности:
- сталь и изделия из нее;
- алюминий и изделия из него;
- строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.);
- двигатели для авиации;
- электрооборудование и его части, радиоаппаратура для навигации, генераторы;
- самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также БПЛА;
- оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему;
- все игрушки, имеющие колеса, а также сборные модели и макеты, головоломки и пазлы.
ЕС возьмется за эффективность санкций против России
Тем временем ЕС инициирует новый проект, который поможет повысить эффективность санкций, введенных против России. В нем участвуют 9 стран:
- Чехия:
- Кипр;
- Дания;
- Венгрия;
- Литва;
- Мальта;
- Румыния;
- Словения;
- Испания.
"Группа составит карту органов, отвечающих за замораживание активов. ... А Еврокомиссия предоставит экспертную оценку своей группы финансовых услуг и покроет расходы на дополнительную поддержку со стороны Совета Европы", – сообщает Bloomberg.
Новая инициатива рассматривается как предвестник создания общего органа ЕС по применению санкций. По сути, это станет первым случаем, когда исполнительный орган Евросоюза поддерживает государства-члены в обеспечении соблюдения санкций в таком масштабе.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин признал, что введенные против страны санкции действуют. По его словам, уже в скором времени экономика РФ испытает негативное влияние ограничений. Хотя еще совсем недавно хозяин Кремля уверял, Россия только выиграла от разрыва связей с Западом.
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