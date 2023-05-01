В Португалии мужчина застрелил трех человек из-за спора по поводу голубей и покончил с собой

В Португалии мужчина застрелил трех человек из-за спора по поводу голубей. После этого он покончил с собой.

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Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС. Стрельба произошла в городе Сетубал, примерно в 50 км к югу от столицы Лиссабона.

Местные СМИ сообщают, что вражда была связана с почтовыми голубями и незаконным огородом. Жертвы были убиты во время участия в соревнованиях по гонкам на голубях.

66-летний подозреваемый покончил с собой, когда утром в воскресенье прибыла полиция.

Комиссар полиции Сетубала Андрея Гонсалвеш охарактеризовала эти смерти как "изолированную ситуацию", связанную с нерешенным вопросом между мужчинами.

Личности подозреваемого и потерпевших пока не раскрываются. Сообщается, что стрелявший жил в палатке в Сетубале. Полицейское расследование продолжается.

В Португалии действуют законы, которые регулируют разрешение на оружие, но огнестрельное оружие разрешено для охоты.

Стоит отметить, что в городе Кливленд (штат Техас, США) мужчина расстрелял пятерых соседей, в том числе 8-летнего ребенка. Соседи просили преступника не стрелять из винтовки во дворе своего дома, потому что звуки оружия не давали спать их ребенку.

В воскресенье, 23 апреля, в американском городе Джаспер (штат Техас) девять подростков получили ранения на вечеринке после выпускного балла. Пострадавшие были доставлены в две больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском городе Дэйдвилл (штат Алабама) произошла массовая стрельба на праздновании дня рождения 16-летнего подростка. Погибли четыре человека, среди которых и сам именинник.

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