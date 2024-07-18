Спикером Национальной ассамблеи во Франции снова избрали соратницу Макрона

Кандидат от президентской партии Яэль Брон-Пиве переизбран президентом Национальной ассамблеи. Депутаты провели три тура голосования, в результате которых победителя определили с помощью относительного большинства голосов.

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Яэль Браун-Пиве была переизбрана в этот четверг, 18 июля, набрав 220 голосов. Об этом сообщает BFMTV.

В решающем раунде, кроме Яэль Браун-Пиве, соревновались также Андре Шассень – коммунист от "Народного фронта", набравший 207 голосов поддержки, и Себастьен Шену от ультраправого "Национального объединения" – его результат 141 голос.

После оглашения результатов голосования Браун-Пиве выступила с обращением к депутатам.

"Последние несколько недель были чрезвычайно напряженными. На этих выборах мы увидели обеспокоенную, раздробленную страну... Мы должны договариваться, сотрудничать, искать компромиссы, мы должны уметь вести диалог и двигаться вперед", – сказала она.

Напомним, глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве утром 28 марта прибыла в Киев. Французскую делегацию встретил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он поблагодарил Францию за поддержку Украины и, в частности, французский парламент за поддержку подписанного соглашения о гарантиях безопасности между странами.

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