В польском Жешуве развернули системы ПВО NASAMS: что они будут защищать

В Жешуве на юго-востоке Польши норвежские военные развернули системы противовоздушной обороны NASAMS. Они будут следить за безопасностью транспортировки оборудования и военной техники, которые следуют в Украину через хаб в этом городе.

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Как передает Polskie Radio, эта миссия НАТО продлится до Пасхи. В Министерстве обороны Норвегии напомнили: руководитель ведомства Берн Арильд Грам в начале декабря анонсировал отправку в Польшу NASAMS, а также также самолетов F-35 для поддержки защиты воздушного пространства страны.

Тогда министр сказал, что в Жешуве будут дислоцироваться 100 норвежских солдат. Их задачей будет поддержка присутствующих там сил в охране неба над логистическим хабом.

Однако развертывание NASAMS в Польше задержало неожиданное препятствие: судно Finlandia Seaways, арендованное норвежскими военными для транспортировки оборудования, село на мель в норвежском порту Ставангер.

Недавно МО Норвегии объявило, что техника, интегрированная в систему ПВО НАТО, прибыла в Жешув и готова к эксплуатации.

"Мы здесь, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, ключевую для международной поддержки, предоставляемой Украине", – сказал подполковник Эрленд Хаммервик-Элвенес, командир контингента, направленного на территорию Польши.

Как известно, аэропорт "Жешув – Ясенки" защищают, прежде всего, американские противовоздушные комплексы Patriot.

В конце ноября также стало известно, что к миссии присоединятся Patriot из Германии.

NASAMS – это зенитные комплексы малой дальности (то есть с меньшей дальностью, чем у Patriots), разработанные в сотрудничестве норвежского концерна Kongsberg и американского Raytheon.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, польский премьер-министр Дональд Туск во Львове, который он посетил 17 декабря, заявил, что его государство не может отдать Украине "все". Потому что Польша, по его мнению, "в каком-то смысле тоже прифронтовая" страна.

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