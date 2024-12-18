'Мы тоже прифронтовое государство': Туск заявил, что Польша не может отдать Украине 'все'

Польский премьер-министр Дональд Туск во Львове, который он посетил 17 декабря, заявил, что его государство не может отдать Украине "все". Потому что Польша, по его мнению, "в каком-то смысле тоже прифронтовая" страна.

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Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Владимиром Зеленским. "Мы не в состоянии дать все. В каком-то смысле мы тоже являемся прифронтовым государством. Польша все чаще становится объектом диверсий и гибридных действий, направленных непосредственно против наших граждан, нашего государства", – процитировала Туска Polska Agencja Prasowa.

Премьер Польши признал, что "все больше и больше людей в мире понимают, что миссия каждой цивилизованной нации – поддержать сегодня Украину в этой героической борьбе". Он поблагодарил украинцев за готовность защищать не только свою страну, но также и Польшу и всю Европу.

Украина, по словам Туска, всегда сможет рассчитывать на Польшу.

"Нам предстоит большая игра за будущее Украины, Польши и Европы...", – заявил он, добавив, что наши страны объединяют общие геополитические интересы и "глубокое чувство справедливости".

Польское правительство работает над следующим пакетом помощи, который будет готов в январе 2025 года.

"Будем поддерживать Украину по мере наших возможностей, но как премьер-министр Польши не скрою, что самым высоким приоритетом для меня остается безопасность Польши, польской границы", – заявил Туск.

Он напомнил, что когда речь идет о следующих пакетах помощи, правительство его страны должно помнить о собственном большом участке границы с Беларусью и Россией.

"На границе с Беларусью постоянно имеем инциденты. На польско-беларусской границе слышна стрельба практически каждый день", – отметил Туск.

Премьер упомянул о председательстве Варшавы в Евросоюзе, которое начнется в январе 2025 года. В этом контексте он поддержал стремление Киева получить приглашение и вступить в НАТО.

"Если бы это зависело от Польши, то это не продлилось бы дольше одного дня. Но здесь вы можете рассчитывать на нашу дипломатию и наши действия", – заверил Туск.

Варшава сделает "все, что в наших силах", чтобы сделать перспективу членства Украины в Альянсе все более реалистичной, хотя "мы понимаем, что это нелегкий путь". Туск считает, что председательство Польши ускорит и сделает переговоры о вступлении более реалистичными.

"Мы ваши друзья. Я много-много лет занимаюсь продвижением европейского пути Украины. Так что можете быть уверены, что со всем профессионализмом, решительностью, а также при поддержке других стран – потому что я постоянно общаюсь с лидерами других стран – мы будем работать над тем, чтобы этот процесс стал реальностью и ускорялся", – заявил он.

По словам польского премьер-министра, во время этого пути "будут возникать конфликты интересов и порой трудные стандарты, но мы здесь, чтобы помочь и сделать этот процесс максимально быстрым и простым".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во Львове, 17 декабря, Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Туском. Речь шла о ситуации на поле боя и в дипломатии, координации работы с партнерами, сотрудничестве в снабжении Сил обороны оружием, "совместных достижениях и понимании".

– На совместной пресс-конференции с Туском Зеленский подчеркнул: всей Европе "нужна не просто пауза в боевых действиях, что-то временное или неуверенное", а нужна сильная общая позиция всех партнеров и настоящий мир в Украине.

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