В Польше заговорили о созыве Совета НАТО из-за кризиса с мигрантами в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за миграционного кризиса на границе страны с Беларусью, может быть созван Совет НАТО. Об этом сейчас идут переговоры между представителями Польши, Литвы и Латвии.

Речь идет о статье 4 Североатлантического договора, рассказал Моравецкий в интервью PAP. Она предполагает начало консультаций с союзниками по Североатлантическому Альянсу.

Возможность потребовать консультаций с союзниками, согласно статье, имеет любой член НАТО. Ее могут ввести в действие, если есть угроза безопасности, в частности, территориальной целостности, любой из сторон.

Европейский союз, по словам польского политика, планирует обсудить вопрос о введении дополнительных санкций по отношению к режиму нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко, из-за провоцирования им миграционного кризиса. Речь идет в том числе и о полном закрытии границ.

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Как отметил Моравецкий, одних слов оказалось мало для того, чтобы остановить преступный режим Лукашенко. "Дело зашло слишком далеко", – заявил премьер Польши.

Он добавил, что в ЕС уверены, что дополнительные санкции будут необходимы.

"Польская граница станет эффективным и окончательным барьером для действий Лукашенко", – подытожил Моравецкий.

О том, чем ситуация на белорусско-польской границе угрожает Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в нашем материале.

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