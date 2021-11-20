В Польше зафиксировали новые попытки прорыва границы мигрантами: силовики готовы отражать атаки. Видео

В ночь на 20 ноября нелегальные мигранты с Ближнего Востока и Африки совершили очередную попытку прорвать ограничительный барьер между Беларусью и Польшей. Беженцы изменили тактику поведения и в этот раз атаковали границу небольшими группами в разных местах.

Как рассказал в эфире RMF FM польский министр обороны Мариуш Блащак, наибольшая группа сформировалась из 200 человек, остальные составляли несколько десятков человек. Иностранцы вели себя предельно агрессивно: бросали в пограничников камни, петарды, использовали слезоточивый газ.

"Наши силовые структуры оказали сопротивление атакам, которые по силе не отличается от прошлых ночей. Я считаю, что нам нужно быть готовыми к тому, что ситуация будет продолжаться еще много месяцев. При этом мы готовы отражать атаки и дальше", – указал Блащак.

Видео дня

Политик в очередной раз повторил, что миграционный кризис инициирован и поддерживается властями Беларуси с целью дестабилизации ситуации в странах ЕС, в частности, в Германии, куда повально стремятся нелегалы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко публично признал, что силовики его страны вполне могли оказать содействие мигрантам в получении доступа к польской границе.