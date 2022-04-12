В Польше задержали российского шпиона: собирал данные о боеготовности ВС Польши и войск НАТО

Польская служба военной контрразведки задержала гражданина России, который вел разведывательную деятельность. Шпион собирал данные о боеготовности Вооруженных сил Польши и войск НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной прокуратуры Польши, а также местное издание RMF24. Задержание произошло 6 апреля.

"Военная жандармерия задержала гражданина России, подозреваемого в деятельности в интересах российской разведки. Мужчина, действовавший от имени российских служб, вел деятельность в ущерб Республике Польша", - говорится в сообщении.

Доказательства, собранные польскими правоохранителями, показывают, что мужчина собирал информацию о боеготовности ВС Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб, а также о воинских частях, их оснащении и штатном расписании.

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Подозреваемый — гражданин России, проживающий в Польше 18 лет. У него был свой бизнес в этой стране. В ходе расследования были собраны многочисленные улики, которые в настоящее время анализируются.

Подозреваемому сообщили о подозрении в шпионаже по ст. 130 § 1 Уголовного кодекса страны. По ходатайству прокуратуры суд отправил задержанного на три месяца за решетку. Россиянину грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в польском городе Познань задержали двух белорусов, которых заподозрили в шпионаже на спецслужбы страны. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Суд принял решение избрать задержанным меру пресечения на три месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ провела задержание вражеских агентов, которые сливали РФ данные об ВСУ в Закарпатской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также в Киеве. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее на Волыни контрразведка СБУ задержала шпиона, который собирал для оккупантов данные о передвижении техники Вооруженных сил Украины и мобилизации в регионе. Злоумышленником оказался гражданин Республики Беларусь.