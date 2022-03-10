СБУ провела задержания вражеских агентов, сливавших РФ данные о ВСУ: им грозит до 15 лет лишения свободы

СБУ провела задержание вражеских агентов, которые сливали РФ данные о ВСУ в Закарпатской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также в Киеве. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщили на официальной странице СБУ в Facebook.

Так, на Закарпатье 9 марта был задержан выходец из так называемой "ДНР", который шпионил в пользу врага в восточных регионах Украины, а затем пытался скрыться в Ужгороде.

"СБУ разоблачила жителя так называемой "ДНР", который шпионил в пользу оккупанта и публично заявлял о поддержке агрессии РФ. С началом вторжения он записал видео для одного из российских телеканалов. После этого начал "сливать" врагу информацию о расположении украинских военных в Харькове. Именно по ним в дальнейшем был произведен артобстрел. Российский информатор "залег" в Ужгороде и ждал дальнейших указаний от врага, однако был схвачен СБУ", – подчеркнули в Службе.

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На Харьковщине обезврежен завербованный гражданин РФ, который передавал оккупантам данные по блокпостам в области.

"Несколько лет назад злоумышленник у себя на родине, в Петропавловске-Камчатском, совершил растрату бюджетных средств на строительстве дорог. Чтобы избежать уголовной ответственности, он согласился на "сотрудничество" с ФСБ РФ. На момент начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину агент гостил у матери в Киеве. ФСБ сразу вышла с ним на связь и дала указание собирать данные о координатах блок-постов на ключевых магистралях Украины, количестве личного состава и имеющемся вооружении", – сообщили в СБУ.

Данные о перемещении украинской военной техники и об имеющихся в Донецкой области силах и средствах ВСУ сливал в Россию также 23-летний житель Донецкой области.

"Оперативники СБУ выяснили, что разведданные злоумышленник передавал родственнику – бывшему боевику так называемой "ДНР", который в 2016 году выехал в РФ. Через мессенджеры он отправлял фото с дислокацией, стоянками и передвижениями техники ВСУ и метки на картах с точной локацией. Полученные разведданные использовались оккупационными войсками РФ при планировании наступательных и террористических операций", – рассказали о задержанном шпионе в СБУ.

В столице был задержан и получил подозрение в государственной измене киевлянин, завербованный так называемым МГБ ЛНР.

"Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник передавал куратору данные о бывших и нынешних сотрудниках СБУ и пытался вербовать украинцев в интересах РФ", – сообщили в Службе безопасности.

А на Днепропетровщине житель Днепра собирал и передавал оккупантам информацию об украинских блокпостах.

"Он нашел работодателей в одном из телегам-каналов. По их заказу фотографировал блокпосты в области и наносил их на гугл-карты. Отправив "заказчикам" скриншот с выполненным заданием, рассчитывал получить 75 долларов США. Спецназовцы СБУ задержали шпиона при попытке снять часть денег с банковской карты в банкомате. На данный момент ему сообщено о подозрении, он взят под стражу", – заверили в СБУ.

Каждому из этих задержанных и всем, кого ежедневно ловит СБУ по всем уголкам Украины, грозит серьезное наказание. В настоящее время в Украине вступили в силу изменения в статьи 11 и 113 Уголовного кодекса Украины, которые существенно усиливают ответственность за государственную измену или диверсии в условиях военного положения. Теперь за это предусмотрено 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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