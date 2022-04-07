В Польше задержали вероятных шпионов из Беларуси

В польском городе Познань задержали двух белорусов, которых заподозрили в шпионаже на спецслужбы страны. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной прокуратуры Польши в среду, 6 апреля. Суд принял решение избрать задержанным меру пресечения на три месяца.

Как говорится в заявлении прокуратуры, задержали белорусов работники военной полиции в Познани. В частности, их заподозрили в разведке критических объектов.

"В ходе расследования отдела военных дел районной прокуратуры в Познани сотрудники военной полиции задержали двух белорусов. В выводах Службы военной контрразведки отмечено, что они занимались шпионской деятельностью в пользу белорусских спецслужб. Они занимались разведкой военных и гражданских объектов, имеющих решающее значение для обороны Республики Польша", – говорится в сообщении.

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