В Польше пьяные украинцы пытались убежать от полиции сначала на авто, а потом пешком

В Радомском повете Польшы нетрезвые украинцы на автомобиле Volkswagen Golf устроили побег от полиции.

Как пишет местное издание Radomsko24.pl, полицейские начали преследование водителя, который превысил скорость в населенном пункте и не остановился на требование правоохранителей.

"Офицеры немедленно погнались за убегающим авто. Несмотря на световые и звуковые сигналы полицейской машины, водитель мчался вперед… Проехав несколько километров, он внезапно остановил машину, и люди из нее начали убегать пешком", – рассказала пресс-атташе районного управления полиции Анета Влазловска.

Через несколько минут полиция задержала пятерых человек в возрасте от 24 до 31 года. Все они граждане Украины, временно проживающие в Радомско. Их взяли под стражу.

В организме у четырех мужчин было до двух промилле алкоголя. Только женщина была трезвой.

На допросе 25-летний водитель признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, в Польше ждут массового наплыва заробитчан в 2021-м. С конца мая-начала июня начинается активный сезон сбора урожая клубники, черешни и смородины.