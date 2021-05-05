Украинских заробитчан ждут в Польше на сезонные работы: платить будут меньше

В Польше ждут массового наплыва заробитчан в 2021-м. С конца мая-начала июня начинается активный сезон сбора урожая клубники, черешни и смородины. При этом сезонным работникам срезали зарплату в сравнении с доковидными временами.

Об этом говорится в материале издания "Страна". Для въезда нужен тест на COVID-19 (многие работодатели компенсируют расходы на него) и разрешение на сезонную работу на 9 месяцев, которое оформляют в визовых центрах.

Так, по словам главы польской национальной ассоциации производителей фруктов и овощей Витольда Богуты, в пик сезона польским фермерам нужны около ста тысяч рабочих рук, и в основном это – украинцы. Сами поляки едут в Германию, где платят больше.

Зарплату снизили из-за карантина. "В мае начинается сбор клубники, платят 2,5-3,5 злотых за лукошко (18-25 грн), а не 4-5 злотых (30-36 грн), как до пандемии", – объясняет специалист по трудоустройству за рубежом Инна Мыць.

Напомним, летом 2021-го для работы в Финляндию прибудут до 10 000 человек, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения, что среди местных жителей резко возросла опасность распространения COVID-19. При этом организаторы заверили, что делается все для защиты рабочих и их нанимателей.

Как ранее писал OBOZREVATEL: