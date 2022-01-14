В Польше произошла масштабная утечка данных Минобороны: в доступ попала ценная для иностранных спецслужб информация

Министерство обороны Польши заявило в пятницу, 14 января, о масштабной утечке из базы данных. СМИ сообщают, что в доступ попала ценная для иностранных спецслужб информация.

Со своей стороны Минобороны страны уверяет, что утечка включает только общедоступную информацию и не наносит никакого вреда. Об этом сообщает польское издание Onet.pl и международное информагентство АР.

Файлы с почти 1,8 миллионами записей, в которых перечислены активы польских вооруженных сил — от ноутбуков до вооружения и истребителей F-16 — стали достоянием общественности в воскресенье, 9 января. Из переписи можно определить, например, какая техника не работает или чего не хватает польской армии.

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Источником утечки может быть военная инспекция в Быдгоще в центральной Польше, отвечающая за снабжение вооруженных сил. По информации источников Onet.pl, базу данных загружали пользователи из других стран, в том числе из Китая и России.

В Министерстве обороны Польши заверили, что утечка не представляет никакой опасности.

"Мы хотим подчеркнуть, что публикация данных не представляет никакой опасности для безопасности государства или для функционирования Вооруженных сил Польши", — говорится в заявлении министерства.

Там также добавили, что нарушения безопасности ИТ-системы не было. По предварительным данным, утечка произошла из-за халатности сотрудника инспекции, ответственного за закупки.

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