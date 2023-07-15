В Польше напали на украинку с тремя детьми: толкали и выкрикивали 'Слава Путину'

В польском городе Ополе пьяные мужчина и женщина напали на 45-летнюю украинку с тремя детьми 8, 10 и 13 лет. Инцидент произошел еще 6 июля на автобусной остановке Wiosenna-Prószkowska, когда семья возвращалась домой с прогулки.

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Об этом пишет местное издание Nowa Trybuna Opolska. Мужчину и женщину возрастом 25-27 лет заинтересовало то, что мать разговаривала со своими детьми на украинском. Услышав это, пара подошла и начала цепляться и оскорблять наших сограждан.

Эти люди вели себя агрессивно и не давали украинцам пройти домой, преградив дорогу.

"Разве вы украинцы", "Путин вас раз***", "Вы приехали сюда по программе "Семья 500+", "Ку**а украинская", – кричали они. Затем нападавшие толкнули украинку и пошли в магазин за водкой.

Тогда женщина вызвала полицию и села вместе с детьми на остановке, чтобы дождаться правоохранителей. Агрессивно настроенная пара тем временем вышла из магазина и мужчина показал украинцам средний палец, прежде чем сесть в автобус. Кроме того, он выкрикнул "Слава Путину" и "К черту Украины".

Об инциденте также проинформировали прокуратуру. Теперь нападавших ищут правоохранители, им грозит до трех лет лишения свободы за оскорбление по национальному признаку.

"Мне нравится Ополе, потому что люди здесь добрые и доброжелательные. Эта дружелюбие еще больше возросло после того, как Россия вторглась в Украину. Я много раз слышала от людей слова поддержки Украины. Я впервые встретился с такой агрессией, которая коснулась моей семьи несколько дней поэтому", – сказала потерпевшая.

Женщину зовут Надежда, она родом из Тернополя и уже 20 лет приезжает в Польшу работать уборщицей. Дети женщины приехали в Ополе во время каникул, чтобы проведать мать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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