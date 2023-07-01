В польском Хелме зарезали украинца: что известно об убийстве

В городе Хелм Люблинского воеводства в Польше произошло жестокое убийство 36-летнего украинца. Поздно вечером он шел к своему автомобилю по парковке, когда неизвестный напал на него с ножом и нанес четыре удара в область груди.

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Пострадавшему мужчине была экстренно оказана помощь реанимации, но это его не спасло. Трагическое известие сообщило радио RMF FM24, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Сейчас происходит розыск преступника для выяснения обстоятельств и причин такого поступка.

Для поисков привлечены также полицейские собаки. Не исключено, что убийство совершено с целью грабежа, но преступника спугнули возможные очевидцы ужасного инцидента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ЮАР группа уголовников жестоко расправилась с 43-летним туристом из Украины. У мужчины, который принял роковое для себя решение осмотреть окрестности в одиночку, осталось трое детей.