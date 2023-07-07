В Норвегии убили украинскую беженку: полиция подозревает ее возлюбленного из Азербайджана. Фото

Во вторник, 4 июля, в Норвегии была убита беженка из Украины. Инцидент произошел в городе Берген, в преступлении подозревают ее возлюбленного из Азербайджана, с которым у женщины был общий ребенок. Погибшей, как и подозреваемому, было около 30 лет.

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Об этом пишет местное издание Nettavisen. О происшествии стало известно в 15:50 4 июля, а уже в 17:18 того же дня из больницы Хаукеланда поступило сообщение, что украинка скончалась от полученных травм.

Она ушла из жизни примерно через 90 минут после того, как полиция получила сообщение о тяжелых ранениях женщины.

Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken недалеко от центра Бергена, где проживают беженцы из Украины. Ребенок погибшей жил там с матерью, но неизвестно, был ли он рядом с женщиной в момент убийства.

Пострадавшую обнаружил персонал в одном из номеров отеля. В полиции пока не рассекречивают информацию о том, как именно и чем была убита украинка. Прокурор отметил, что они должны оценить вменяемость обвиняемого.

"Применительно к обвиняемому проведены судебно-медицинские исследования", – сказано в сообщении.

Любовника женщины задержали во вторник возле отеля. В четверг его должны были отправить под стражу. Сам мужчина сказал СМИ, что он не признает себя виновным в убийстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в польском городе Легница на трех гражданок Украины напал мужчина с ножом. В результате 37-летняя украинка погибла, а ее 14-летняя дочь и еще одна женщина получили ранения.

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