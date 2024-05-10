В Польше хотят построить бункеры и вырыть траншеи из-за военной угрозы от РФ

Польша принимает "комплексные меры" по укреплению границы с Беларусью и Россией. В настоящее время страна разместила в соответствующих районах военный контингент, а также планирует начать строительство бункеров, рвов и траншей.

Об этом в эфире Radio ZET рассказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш. Он отметил, что власти страны уже готовят соответствующий план.

По словам чиновника, нынешние расходы на усиление границы являются рекордными для Польши.

"Мы это уже делаем де-факто – укрепляем границу. Ремонтируем, укрепляем дамбу, есть военная группа на Подляшье, воеводстве. Люблинского, Мазовецкого, Варминско-Мазурского воеводств, присутствие армии, присутствие союзных войск", – рассказал глава минобороны.

Напомним, высокопоставленный представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что российские войска могут появиться на границах Польши в случае успеха кремлевского диктатора Владимира Путина в Украине. Чтобы этого избежать, европейцам нужно немедленно начать действовать.

Дипломат убежден, что все большее число европейских лидеров осознают угрозу, которую представляет Россия. Однако не все члены ЕС разделяют эту оценку.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пограничники в Польше задержали российского дезертира при попытке проникнуть на территорию страны. Оккупант, не имевший при себе оружия, но имевший военные документы и контракт с ВС РФ, пытался попасть туда из Беларуси.

– Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не удивится, если Россия нападет на его страну. Однако отметил, что лучше остановить российского диктатора Владимира Путина в Украине.