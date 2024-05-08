В Польше поймали сбежавшего с войны против Украины российского дезертира: его проверяют спецслужбы

Польские пограничники задержали при попытке проникнуть на территорию страны российского дезертира. Оккупант, не имевший при себе оружия, но имевший военные документа и контракт с ВС РФ, пытался пробраться в Польшу из Беларуси.

Туда же 41-летний россиянин попал прямо с передовой. Об этом сообщило польское издание RMF FM.

Как выяснил корреспондент RMF FM, задержанному пограничниками россиянину 41 год.

"Он был в гражданском и без оружия. Все указывает на то, что он пытался нелегально попасть в нашу страну через Беларусь, прямо с украинского фронта. По нашим данным, у него обнаружили российские военные документы, в частности контракт с армией об участии в военных действиях против Украины", – отмечает издание.

Пробраться на территорию страны Евросоюза российский оккупант попытался с помощью канала миграции, созданного режимом беларуского диктатора Александра Лукашенко, чтобы досадить соседнему государству. Обычно им пользуются мигранты с Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.

В настоящее время россиянина-дезертира тщательно проверяют польские спецслужбы.

Официально польские силовики отказываются сообщать подробности об инциденте. Хотя сам факт задержания российского дезертира при попытке пересечения беларуско-польской границы в Подлясской пограничной службе подтвердили.

Напомним, ранее украинские пограничники показали, как патрулируют границу с Беларусью. В частности, тщательно охраняют они тот участок, который проходит по Днепру.

В настоящее время охрана государственной границы по реке Днепр осуществляется несколькими способами. Это патрулирование вдоль берега пешком, на катерах и автомобилях. Также разведку производят с помощью беспилотников, рассказывают пограничники.