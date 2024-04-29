'Путина лучше остановить за 500 км от нас': глава МИД Польши сказал, что не удивится нападению России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил возможность нападения государства-агрессора России на его страну. Он считает, что, учитывая историю, исключать такой вариант нельзя и это не будет удивлением, однако лучше остановить российского диктатора Владимира Путина в Украине.

В интервью изданию Bild глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что Москву нужно остановить, потому что иначе она придет с войной в страны НАТО. Если РФ нападет на Польшу, то точно проиграет, уверен он.

"За 500 лет нашей истории Россия много раз нападала на Польшу. То мы бы совсем не удивились. Россия проиграла бы, потому что мы, как Запад, гораздо сильнее ее", – подчеркнул Сикорский.

Министр считает, что, захватив Украину, российские оккупанты лишь усилят свои возможности для дальнейших завоеваний. Путин станет более сильным и большим вызовом для Польши, чем сейчас, поэтому его лучше остановить "за 500-700 км к востоку от нас", сказал глава МИД Польши.

"У нас есть выбор: либо побежденная российская армия за пределами Украины, либо российская армия с победой на границе с Польшей. И тогда Путин сделает то, что Гитлер сделал с Чехословакией: он возьмет промышленность и народ Украины и мобилизует их, чтобы идти дальше", – подчеркнул глава польской дипломатии.

Также Сикорский высказался о вероятности применения Россией ядерного оружия. По его словам, Путин не сможет принять решение о ядерном ударе самостоятельно. Использование ядерного оружия должно быть согласовано в минобороны и генштабе России, и не факт, что генералы страны-агрессора пойдут на это.

Однако на этом этапе никаких признаков ядерной угрозы со стороны РФ нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше отметили, что Украина должна сама проявить инициативу в вопросе возвращения военнообязанных украинцев. В целом этот вопрос в Варшаве воспринимают как "нравственно неоднозначный".