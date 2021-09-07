В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, много пострадавших. Фото и все подробности

Во вторник, 7 сентября, возле польского города Люблин микровтобус с украинцами попал в ДТП. В авто находилось 8 человек, которые направлялись из Украины в Польшу.

Об этом сообщает в Twitter посольство Украины в Польше. В результате аварии пострадали 7 граждан Украины.

Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в Люблине. Их состояние средней тяжести.

Для оказания помощи украинцам в больницу прибыл консул, устанавливаются контакты с родственниками.

Как пишет Spotted Lublin, микроавтобус врезался в прицеп грузовика. Шесть женщин и двое мужчин были доставлены в больницы.

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Перед приездом экстренных служб водитель грузовика покинул место происшествия.

Украинская диаспора в Польше является одной из самых многочисленных. По данным МИД Польши, по состоянию на 2019 год на польскую экономику работало около 2 млн украинцев, еще 40 тыс. студентов из Украины учились в польских учебных заведениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате аварии, случившейся 24 июля на трассе №784 между Радомско и Гидле в Польше, погибли два украинца.

По информации, предоставленной польской стороной, женщина-водитель Nissan находилась в нетрезвом состоянии.

Ранее на севере Польши вблизи Гданьска на трассе национального значения № 20 погиб гражданин Украины.