Я очень долго колебалась, стоит ли вообще публиковать этот пост. Текст долго лежал у меня в черновиках, я перечитывала его, откладывала, сомневалась... Но то, что я продолжаю видеть вокруг, не оставляет мне выбора, поэтому об этом просто невозможно молчать.

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В последнее время в нашем обществе сформировался очень тревожный и, честно говоря, разрушительный тренд. Выпускники школ массово уезжают получать высшее образование в Европу. Конечно, стремление увидеть мир и жить без тревог – нормально. Но нормальной НЕ является та атмосфера, которая создается вокруг детей, решивших ОСТАТЬСЯ в Украине.​

Сегодня подросток, который сознательно говорит: "Я хочу учиться в Украине, потому что это моя Родина, и я вижу свое будущее здесь", вдруг оказывается под давлением общественного осуждения.​

"Почему ты не уезжаешь? Все же уезжают! У тебя такие возможности, такой высокий балл НМТ – и ты остаёшься? Ты что, неудачник?"​

В общественном сознании закрепляется стереотип, будто в Украине остаются только те, кто "не смог". Умные, талантливые дети искусственно загоняются в рамки "лузеров" просто из-за того, что любят свой дом. Да, я осознаю опасность, да, на мою улицу в понедельник прилетел дрон, да, я тоже мама подростка. Но все же – иллюзия "идеального зарубежья" или реальность?

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Давайте смотреть правде в глаза: далеко не вся зарубежная образовательная система априори качественна. ​Очень часто престижный "европейский диплом" на деле оказывается обучением в посредственном провинциальном колледже, где уровень подготовки значительно уступает нашим ведущим университетам. Многие едут просто "за границу", ведомые красивой обложкой, и теряют годы на образование, которое не дает реальных знаний и конкурентных преимуществ. ​Но почему дети все равно уезжают? Потому что мы сами создали культ того, что "там" лучше, а "здесь" нет перспектив. Подростки уезжают не потому, что все панически боятся или не любят Украину, а потому, что боятся оказаться в меньшинстве, которое якобы "проиграло" этот старт в жизнь.

А что говорит государство?

​Вместо того чтобы повышать качество собственного образования, бить тревогу и создавать сумасшедшие льготы для тех, кто выбрал украинские вузы, мы видим равнодушие. Я уже слышала: "Одаренными детьми должна заниматься семья, а не государство". Вот так. Просто умыть руки. Катастрофически неправильный и опасный нарратив, который транслируется из высоких кабинетов. Если государство официально заявляет, что талантливые дети – "проблема родителей", то почему мы удивляемся пустым аудиториям в Украине? Куда нам нужно двигаться?

Мы должны радикально изменить приоритеты. Наша задача как общества и государства – бескомпромиссно повышать качество собственного образования. Делать его современным, конкурентоспособным, престижным. Это не просто вопрос "бумажек-дипломов", это – важнейший, стратегический вклад в будущее и безопасность Украины.

Дети, которые сегодня остаются учиться в Украине, несмотря на войну и сирены – не "неудачники". И, возможно, элита – это не те, кто уехал, а те, кто сознательно выбирает свой народ в самые тяжелые времена. Они – наши будущие министры, инженеры, архитекторы, медики и строители. И они заслуживают максимального уважения, поддержки и лучших условий, а не ярлыка неудачников.​

Если мы не будем инвестировать в качество своего образования сегодня, то завтра восстанавливать страну просто некому будет.​

Осознавая деликатность вопроса, я буду безжалостно удалять оскорбительные и неуместные комментарии. Еще раз для тех, кто не уловил суть поста: кто хочет уехать из страны – имеет на это право; кто хочет остаться – не дурак и не лузер.