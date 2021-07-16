В Польше трагически погиб 34-летний украинец. Фото

Поздно вечером в четверг, 15 июля, произошла трагическая авария на севере Польши вблизи Гданьска. На трассе национального значения № 20 на отрезке Егертово-Жуково погиб гражданин Украины.

О смертельном ДТП с участием украинца сообщило польское издание Kartuzy.info, ссылаясь на информацию, которую предоставил представитель полиции в городе Картузы Петр Гданец. Отмечается, что авария произошла примерно в полночь по киевскому времени в населенном пункте Бабий Дол.

По предварительной информации, 34-летний гражданин Украины ехал на Audi с Егертово в направлении Жуково. По неизвестным пока причинам он потерял управление автомобилем на ровном участке дороги, машину занесло вправо, она съехала на обочину и перевернулась.

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