В Польше пьяная водитель внедорожника врезалась в автобус, пострадали украинцы. Фото

В субботу утром, 24 июля, в Польше на трассе №784 между Радомско и Гидле в Радомском уезде произошла серьезная авария с автобусом и внедорожником. В результате пострадали 10 человек, из них семеро – украинцы.

На автодороге около 6:00 столкнулись Nissan Qashqai и автобус Volkswagen, в салоне последнего находились 9 пассажиров, сообщает RMF24. Все они получили травмы и были госпитализированы, на месте ЧП заметили вертолет Польской службы медицинской помощи.

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В местной полиции сообщили, что трое пострадавших находятся в опасном для жизни состоянии. В больницу также попала 36-летняя водитель Nissan, в ее крови нашли повышенное содержание алкоголя.

По предварительным данным, женщина – жительница деревни Гидле – спровоцировала аварию, выехав на встречную полосу движения. От удара оба транспортных средства отбросило в кюветы по разные стороны дороги.

На месте происшествия работали спасатели, медики и правоохранители. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше вертолет с украинцами на борту рухнул в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В крушении пострадали три человека.