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Новости из США. Вторник, 16 июня 2026

Саммит G7, Трамп и совместное заявление лидеров G7. Трамп впервые согласился подписать совместное заявление в поддержку Украины

Меморандум о взаимопонимании с Ираном – меморандум о стратегическом поражении США

* В Эвиане, во Франции, закончился второй день саммита лидеров G7. В среду саммит продолжится и закончится.

Саммит еще не закончился, но уже сейчас, во вторник вечером по американскому времени, следует отметить два положительных момента.

Первый. Трамп не сбежал с саммита через несколько часов после его начала, как он это сделал в прошлом году. Встретился с Зеленским – разговаривал с Зеленским вместе с Макроном, а потом провел и отдельную встречу, хотя американские представители еще два дня назад говорили, что отдельная встреча не запланирована.

Второй. Совместная декларация саммита по геополитическим проблемам, опубликованная в среду, когда в Европе был уже поздний вечер, начинается с заявления в поддержку Украины. В прошлом году из-за оппозиции Трампа ничего подобного не было. Вот начало декларации:

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"Мы, лидеры стран G7, едины в нашей непоколебимой поддержке Украины, отстаивающей свою свободу, суверенитет и территориальную целостность. Мы вновь заявляем о своей солидарности с народом Украины, страдающим от ударов по объектам критической инфраструктуры и культурного наследия. Мы высоко оцениваем стойкость Украины и достигнутые ею в последние месяцы успехи на поле боя, а также подчеркиваем, что в настоящее время возник новый импульс развития событий.

Чтобы поддержать и усилить этот новый импульс, мы договорились нарастить поставки средств противовоздушной обороны — дополнительных систем и перехватчиков, а также вооружений большой дальности. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, позволяющих увеличить объемы производства военной продукции на ее территории.

Мы подчеркиваем важность обеспечения энергетической устойчивости с учетом потребностей и приоритетов, обозначенных украинскими властями. Мы договорились оказывать дальнейшую поддержку, чтобы помочь стране пережить предстоящую зиму.

Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В связи с этим мы ужесточим санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем, что сейчас настал подходящий момент для принятия дополнительных мер, поскольку президент Трамп добился заключения соглашения об открытии Ормузского пролива — сделки, которую мы поддерживаем".

Честно говорю, что трудно было себе представить, что Трамп когда-либо согласиться подписаться под подобной декларацией.

Значение, конечно, имеют не слова, а дела.

Существует только два способа лишить империю зла возможности продолжать войну, два рычага воздействия на путина. Первый – это наносить ему болезненные военные поражения, включая удары по его военной промышленности. Второй – это лишить его экономических и финансовых ресурсов, остановить работу всей его экономики.

Для того, чтобы эффективно действовать в обоих этих направлениях, нужно увеличить военную помощь Украине, а США должны такую помощь возобновить. Эффективная защита Украины от российских ракетных атак – это одна из важнейших составляющих нанесения военных поражений путину. Поэтому поставки Украине новых средств ПВО и ракет для ПВО очень важны. И очень хотелось бы, чтобы слова декларации превратились в дела.

Для того, чтобы остановить российскую экономику, необходимы тотальные совместные эффективные санкции стран G7 и ЕС против российского нефтегазового сектора и всей российской финансовой системы. Все танкеры российского теневого флота должны быть объявлены вне закона, должны задерживаться и арестовываться. Россия должна быть лишена возможности экспортировать нефть, сжиженный газ и нефтепродукты. О том, чтобы эти возможности постоянно уменьшались, заботится сама Украина. В том, чтобы Россия в принципе не могла получать деньги за свои нефть, нефтепродукты и сжиженный газ, должны помочь Украине страны G7 и ЕС, как они пообещали в декларации.

А у 47-го президента есть отличная возможность показать, что он подписал совместную декларацию не просто так. Уже в среду истекает так называемая генеральная лицензия, останавливающая санкции против российской торговли нефтью. Если новой генеральной лицензии не будет, то санкции снова будут действовать.

Но для того, чтобы воплотить положения декларации в жизнь, нужно ввести тотальные санкции против всего российского теневого флота, против всей российской банковской системы.

Нужно возобновить военную помощь Украине.

Чтобы сделать и то, и другое, опираясь на закон, Трампу достаточно дать отмашку лидеру республиканского большинства в Сенате Туну, чтобы он поставил на рассмотрение Сената законопроект о поддержке Украины, уже принятый Палатой Представителей, и предусматривающий и возобновление помощи Украине, и возобновление закона о ленд-лизе, и кредит для покупок американского оружия на $8 миллиардов.

Если Трамп сделает это, он приблизит окончание войны. Дела имеют значение. Слова имеют только символическое значение.

* В пятницу, как было объявлено, будет подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. По словам вице-президента Вэнса, который беседовал с журналистами канала ABC, этот меморандум занимает всего полторы страницы.

Его текст, однако, тщательно скрывается Белым Домом. Почему?

Это очень необычно для США. Когда администрация собирается подписать какой-либо международный договор или соглашение или меморандум, как в данном случае, этот документ всегда публикуется до его подписания, чтобы было известно, что именно подписывается, какие обязательства от имени США берет на себя действующая администрация, какие обязательства в свою очередь берет на себя страна, с которой подписывается этот документ.

Судя по всем утечкам из Белого Дома, которые, ссылаясь на свои источники, публикуют многие американские СМИ, текст меморандума не публикуется, чтобы отсрочить волну возмущения этим самым текстом до его подписания.

Из того, что утекло в прессу, следует, что меморандум станет фактическим признанием США своего стратегического поражения в войне.

Согласно меморандуму в течение 60 дней будет действовать прекращение огня на всех фронтах, включая фронт между Израилем и Хезбаллой, Иран сроком на 60 дней разблокирует Ормузский пролив, а США снимут блокаду с иранских портов. Иран возьмет на себя обязательства никогда не производить и не приобретать ядерное оружие.

Отметим еще раз, что Ормузский пролив был полностью открыт для свободного судоходства до 28 февраля, до начала войны США и Израиля с Ираном.

А Иран уже брал на себя обязательства никогда не производить и не приобретать ядерное оружие по соглашению JCPOA, которое с ним заключили в 2015 году и которое Трамп разорвал в 2018 году.

Согласно разным источникам, на которые ссылаются СМИ, США возьмут на себя обязательства отменить санкции против Ирана по мере выполнения Ираном обязательств. Санкции против иранской нефти будут отменены сразу вслед за подписанием меморандума. Остается неясным – обязательств по меморандуму или будущих обязательств по еще недостигнутому соглашению о ядерной программе и имеющихся у Ирана запасов обогащенного урана. Также сообщается, что, согласно меморандуму, будет создан фонд в $300 миллиардов для развития Ирана. Фактически, это означает плохо завуалированную выплату Ирану репараций. При этом часть фонда (остается неясным точно, какая именно), будет наполнена странами Персидского залива. Ряд СМИ заявляют, что этот фонд будет наполнен частными, а не государственными инвестициями. Увидим, когда меморандум будет опубликован.

Таким образом, меморандумом, который будет подписан в пятницу, США признают, что не достигли никаких из поставленный в войне целей, что и означает стратегическое поражение. Ряд целей сформулировал Трамп в своем видеообращении в ночь на 28 февраля, когда началась война:

– Ликвидация иранской ядерной программы. Иран как владел, так и владеет 11 тоннами обогащенного урана, в том числе 500 кг урана, обогащенного до 60%, что достаточно для создания ядерного оружия. Скорее всего, Иран сохранил и инфраструктуру для обогащения урана.

– Ликвидация иранской ракетной программы. По заключению американской разведки, которое утекло в СМИ, Иран сохраняет 70% своего арсенала баллистических ракет, не менее 50% пусковых установок и возможности производить и то, и другое.

– Невозможность для Ирана спонсировать свои прокси-силы на Ближнем Востоке. Иран сохраняет полностью влияние на Хезбаллу и йеменских хуситов, действующих по прямым указаниям из Тегерана. Он сохраняет все возможности снабжать свои прокси-армии оружием, в том числе баллистическими ракетами и дронами.

– Смена режима в Иране. Режим остался у власти. Более того, в нем значительно возросла роль КСИР – корпуса стражей исламской революции, что означает, что режим стал более жестким, чем был до начала войны.

Дополнительно к этому Иран показал, что обладает оружием, против которого у США нет противоядия – блокада Ормузского пролива, которая погружает США в экономический, а весь мир – в энергетический и экономический кризис. И по данным американской разведки, о которых сообщает CNN, Иран может возобновить эту блокаду в любой момент, а реальных способов противодействия контролю над проливом с помощью дронов и мин у США нет.

Когда страна начинает войну и не может достичь ни одной цели, поставленной в войне, – это и есть стратегическое поражение.

47-й президент пробовал в среду в Эвиане "продать" всему миру свою "победу" над Ираном. Он уверял, что соглашение JCPOA вело к созданию Ираном ядерного оружия, а его "сделка" исключает создание Ираном ядерного оружия (о том, как не самом деле, мы говорили выше). Уверял, что если бы он не начал войну, у Ирана через две недели была бы ядерная бомба, и Израиля бы уже не было (напомню, что год назад Трамп уверял, что уже уничтожил иранскую ядерную программу, а когда его директор военной разведки с ним не согласился, Трамп его уволил). Заявил, что у него не было цели сменить режим в Иране и что сейчас в Иране очень рациональный режим, с которым он, Трамп, может иметь дело.

В США меморандум, который планируется подписать и то, что заявляют Трамп и Вэнс, вызвало резкую критику как либеральных, так и консервативных и даже совсем правых СМИ.

Консервативная Уолл-Стрит Джорнал назвала статью о содержании меморандума "Трамп отступает". А крайне правая National Review написала, что когда Трамп говорит о меморандуме и об Иране то, что он говорит, он считает нас всех имбецилами. И даже вынесла это в заголовок.

Кем считает нас всех Трамп, судите сами.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 949 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.