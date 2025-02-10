ХАМАС отложил освобождение заложников из сектора Газа: террористы обвинили Израиль в нарушении соглашения

В понедельник, 10 февраля, террористическая группировка ХАМАС объявила, что откладывает на неопределенный срок освобождение находящихся в плену израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных. Хамасовцы обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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Об этом пишет BBC, ссылаясь на заявление представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды. Отмечается, что террористы отложили освобождение заложников, которые должны были вернуться из сектора Газа 15 февраля.

Абу Убейды обвинил Израиль в нарушении условий соглашения, в том числе в нанесении авиаударов по палестинцам в Газе.

"В последние три недели руководство сопротивления отслеживало нарушение противника и невыполнение условий соглашения с его стороны. Эти нарушения включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним в разных районах сектора и непредоставление доступа гуманитарной помощи во всех согласованных формах", — заявил террорист ХАМАСа.

Он подчеркнул, что освобождение заложников в следующую субботу будет отложено.

"Соответственно, освобождение заключенных (так боевики называют захваченных в плен израильтян. – Ред.), которое запланировано на субботу, 15 февраля 2025, будет отложено до последующего сообщения", – заявил Убейда.

Власти Израиля пока не прокомментировали это заявление.

Напомним, что Израиль и ХАМАС находятся в режиме шестинедельного прекращения огня, в ходе которого палестинская террористическая группировка освобождает десятки израильских заложников, захваченных хамасовцами во время нападения 7 октября 2023 года, в обмен на почти 2000 палестинских уз.

За время действия этого перемирия стороны провели пять обменов. За это время был освобожден 21 заложник и более 730 заключенных. Следующий обмен был запланирован на субботу, 15 февраля, в ходе которого ХАМАС должен был освободить троих израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных.

Как сообщал OBOZ.UA:

В субботу, 8 февраля, боевики ХАМАС освободили троих израильских заложников в обмен на 183 палестинских заключенных. Из Газы вернулись 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви, проведшие в плену 491 день.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что заложники, которых 8 февраля отпустил ХАМАС, вернулись домой в изможденном состоянии. Он пообещал уничтожить исламистскую группировку.

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