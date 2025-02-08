Провели в плену 491 день: ХАМАС передал Израилю еще троих заложников. Фото и видео

Террористы ХАМАС 8 февраля освободили еще трех заложников-израильтян. 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви провели в плену 491 день.

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Как передает The Times of Israel, для того, чтобы отдать пленников представителям Красного Креста, террористы подготовили сцену в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы. Палестинская радикальная исламистская группировка постоянно меняет места передачи заложников.

В этот раз боевики отказались от своих обычных издевательств и не стали проводить израильтян через толпу.

После передачи Красному Кресту, все трое мужчин были вывезены из сектора Газа израильскими спецподразделениями.

Это уже пятый обмен заложниками и заключенными с начала перемирия между Израилем и ХАМАС. Израильской стороне (по состоянию на 8 февраля) вернули 21 человека из 33, об освобождении которых договорились в рамках первого этапа соглашения.

Ранее пресс-секретарь израильского правительства Дэвид Мэнсер заявил, что восемь заложников из тех, кого должны были освободить, умерли.

Также известно, что террористы 7 октября 2023 года убили жену освобожденного в эту субботу израильтянина Ора Леви.

Его мать Геула Леви сказала, что неясно, знает ли он, что его любимой Эйнав нет в живых.

"Мы не знаем, знал ли Ор, что его жена убита. Но, насколько мы слышали, террористам очень нравилось рассказывать заложникам о том, что их близкие были убиты, и причинять им боль и страдания", – заявила женщина.

34-летний Леви был похищен с музыкального фестиваля Supernova. Трехлетний сын Альмог с тех пор, как его папу взяли в заложники, а маму убили, жил у бабушки и дедушки.

Как ранее писал OBOZ.UA, 1 февраля боевики ХАМАС освободили еще троих заложников и передали их Израилю. Это 65-летний Кит Сигаль, 54-летний Офер Кальдерон и 35-летний Ярден Бибас. Террористы удерживали их 484 дня.

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