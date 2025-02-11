Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС о временном перемирии может быть отменено: в чем причина

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что соглашение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС может быть отменено. Причина в том, что в ХАМАС заявили о том, что откладывают на неопределенный срок следующий этап освобождения израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных, который должен был состояться 15 февраля.

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Заявление Трампа в понедельник, 10 февраля, процитировало Associated Press. По его убеждению, соглашение следует отменить, если ХАМАС не освободит оставшихся заложников15 февраля.

Однако американский президент уточнил, что окончательное решение все-таки будет принимать Израиль. Он отметил, что пора для Израиля потребовать освободить всех заложников до полудня субботы или возобновить войну.

"Если их здесь не будет, начнется ад. Отмените его (соглашение по прекращению огня), и все ставки отменяются", – заявил Трамп.

Президент США добавил, что этими словами "говорит за себя" и окончательное решение об отмене соглашения будет принимать Израиль.

Напомним, что представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда обвинил Израиль в нарушении условий соглашения, в том числе в нанесении авиаударов по палестинцам в Газе. Поэтому ХАМАС решил отложить на неопределенный срок освобождение израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных.

В Израиле ответили на угрозы и приказали своей армии быть в полной боевой готовности. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что угрозы ХАМАС – это прямое нарушение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Я поручил Армии обороны Израиля быть на самом высоком уровне готовности к любому возможному сценарию в Газе и защитить пограничные общины. Мы не вернемся к реальности 7 октября", – заявил Кац.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил о желании выкупить сектор Газа Соединенными Штатами Америки и владеть им. Но Вашингтон мог передать части палестинского анклава другим странам Ближнего Востока, чтобы они помогли в восстановлении.

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