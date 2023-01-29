Опубликовано спутниковые фото завода по производству беспилотников Shahed в Иране после взрывов

В сети опубликовали спутниковые снимки завода по производству беспилотников Shahed в Иране, сделанные после ночной атаки, произошедшей в ночь на 29 января. Никаких разрушений на них не замечено и об уничтожении, или каком-либо значительном повреждении именно этого предприятия речь не идет.

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Снимки, сделанные компанией Planet Labs, опубликовало издание Defence Express. Сравнив снимки местности за 29 января и 26 ноября, эксперты пришли к выводу, что за этот период на предприятии даже было построено еще два ангара в рамках запланированного иранцами масштабирования беспилотников-камикадзе.

Более того, отмечается, что все критические и важные производственные мощности предприятие размещает под землей. Речь идет о настоящих подземных комплексах, для поражения которых необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности.

Напомним: в ночь на 29 января на военные объекты Ирана была совершена атака беспилотниками. В частности, в иранском городе Исфахан был атакован завод Министерства обороны, специализирующийся на производстве боеприпасов.

В Иране пригрозили местью Израилю, там обвиняют в ударах беспилотниками по иранским военным заводам премьер-министра Израиля Бенджамена Нетаньяху и "его союзников-террористов, поддерживаемых Западом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СМИ сообщили, что к атаке на военные объекты Ирана, произошедшей в ночь на 29 января, могут быть причастны США и "еще одна страна", но не Израиль. Пока официально никто ответственности за удары не взял;

– в ночь на 29 января в Иране в промышленном районе Шахид Салими вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. Понятно, что завод занимался переработкой машинного масла.

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