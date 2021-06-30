В Пентагоне назвали главную цель масштабных учений Sea Breeze-2021 в Черном море

Международные военно-морские учения Sea Breeze-2021 направлены на поддержание стабильности и безопасности в Черном море. В таких действиях военных нет никаких провокаций.

Об этом сообщил спикер министерства обороны США Джон Кирби, передает пресс-служба Пентагона. Также он сообщил, какие запланированы маневры на учениях.

"Во время церемонии открытия заместитель командующего капитан Кайл Гантт объяснил, что нет ничего провокационного в военно-морских учениях в международных водах, и он абсолютно прав. Эти многолетние учения продолжают поддерживать безопасность и стабильность в регионе за счет взаимодействия с нашими черноморскими союзниками и партнерами по НАТО", – пояснил представитель минобороны США.

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Кирби добавил, что на этой неделе военные проведут тренинг по интеграции сил, где участники учений пройдут по заранее подготовленному сценарию, предусматривающий ознакомление в море. А позже начнется тестирование динамических морских возможностей участников Sea Breeze.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня в Черном море начались международные военно-морские учения Sea Breeze-2021. Военные маневры будут проходить в период из 28 июня до 10 июля.

В учениях примет участие рекордное количество стран: больше 30 государств направят порядка пяти тысяч военных.

Ранее Россия заявила, что Sea Breeze якобы носят агрессивный характер и призвала отказаться от учений.