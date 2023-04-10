В Пентагоне еще не оценили масштаб утечки разведданных, связанных с войной в Украине

В Министерстве обороны США заявили, что все еще работают над определением масштабов утечки секретной информации, которая может быть связанной с войной в Украине. Пентагон круглосуточно изучает объемы этих данных.

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Об этом сказал помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер в понедельник, 10 апреля, передает издание CNN.

"Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы. Были предприняты шаги, чтобы более внимательно изучить, как и кому распространяется этот тип информации. Мы также все еще пытаемся оценить, что там может быть", – сказал американский чиновник.

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин был проинформирован об утечке еще 6 апреля и на следующий день начал "ежедневно проводить совещания с высшим руководством". Также официальные лица США связались с союзниками и партнерами для обсуждения ситуации.

Команда Пентагона, как заверил Мигер, также работает над тем, чтобы определить, касается ли утечка секретных материалов законодательных вопросов, связей с общественностью, политики, главного юрисконсульта, разведки и безопасности, а также объединенных штабов американского оборонного ведомства.

О том, что в сеть попали секретные документы якобы с планами США и НАТО по усилению ВСУ перед запланированным контрнаступлением, 7 апреля сообщило издание The New York Times. При этом в некоторых данных были изменения с завышением западных оценок количества погибших защитников Украины и занижением оценок ликвидированных российских оккупантов.

В РФ решили использовать эту информацию в своих целях и отредактировали ее. Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов показал оригинальные данные и результаты российского фотошопа.

В Офисе президента Украины заявили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

В дальнейшем стало известно, что в соцсети попала новая порция секретных документов США об Украине, а также Китае и Ближнем Востоке. В Пентагоне признали, что масштаб утечки наряду с чувствительностью данных может нанести огромный ущерб.

10 апреля издание CNN написало, что утечка секретных документов Пентагона якобы вынудила Украину изменить свои военные планы. Часть документов раскрывает ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США не исключают, что просочившиеся в сеть секретные документы западной разведки относительно Украины, Китая и Ближнего Востока могли быть подделаны.

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