В Пакистане в результате проливных дождей и оползней погибли 17 человек. Фото

В воскресенье, 12 сентября, в Пешаваре на северо-западе Пакистана из-за наводнения и оползней погибли 17 человек, в том числе дети. Большинство погибших оказались погребенными под обломками домов, которые были разрушены стихией.

Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на данные правоохранителей. Отмечается, что власти страны направили гуманитарную помощь в район, однако горные оползни задерживают операцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как сообщил офицер Мохаммад Наваз, три соседних дома в отдаленной деревне района были полностью снесены, в то время как другие дома пострадали в меньшей степени.

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Отмечается также, что сезон муссонных дождей длится в Пакистане до середины сентября, и подобные инциденты в стране не редкость.

Напомним, тайфун "Джолина" четыре раза обрушивался на берега Филиппин с вечера 6 сентября. Тайфун имел скорость ветра 120 км в час и порывы 150 км в час, а двигался со скоростью 15 км в час. В результате около 290 тысяч жителей страны остались без электричества. Тайфун также вызвал наводнение в нескольких районах острова Себу. Муниципальные власти передали пострадавшим семьям предметы первой необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе мощные наводнения накрыли Турцию. Паводки, которые также спровоцировали оползни, охватили провинции от Бартина до Синопа, что привело к эвакуации людей. Были погибшие и пропавшие без вести.