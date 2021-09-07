Филиппины накрыл тайфун "Джолина", 290 тыс. людей остались без света. Фото и видео

Тайфун "Джолина" четыре раза обрушивался на берега Филиппин с вечера понедельника, 6 сентября. Пострадавшим районам рекомендовано оставаться начеку на случай масштабных наводнений и оползней.

Об этом сообщается на сайте Управления атмосферных, геофизических и астрономических служб Филиппин (PAGASA). Тайфун имеет скорость ветра 120 км в час и порывы 150 км в час, а движется со скоростью 15 км в час (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На данный момент около 290 тысяч жителей страны остались без электричества. Тайфун также вызвал наводнение в нескольких районах острова Себу. Муниципальные власти передали пострадавшим семьям предметы первой необходимости, пишет Sunstar.

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Морские прогулки во всех районах, находящихся под угрозой тропического циклона, были отменены. Кроме того, задержаны 36 рейсов в различных портах Филиппин. В результате застряло более 160 пассажиров.

99 грузовых суден также не смогли отбыть по своим маршрутам.

Сейчас тайфун движется в сторону Западно-Филиппинского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Грузию накрыли мощные ливни: вода затопила города, а оползни разрушили дороги и мосты.