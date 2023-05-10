В ответ на ракетные обстрелы Израиль нанес 4 удара по объектам Исламского джихада в Секторе Газа. Видео

Армия обороны Израиля в ответ на ракетные обстрелы страны нанесла удар по объектам, принадлежащим палестинскому "Исламскому джихаду" в Секторе Газа. ЦАХАЛ обстреляла четыре объекта, среди которых комплекс хранения оружия.

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Об этом сообщило израильское издание The Times of Israel. Отмечается, что удары нанесены после ракетных обстрелов южного и центрального регионов Израиля.

Среди целей ЦАХАЛ был также объект, используемый военно-морским командованием "Исламского джихада", и производственная база.

Армия обороны Израиля обнародовала кадры последних авиа-ударов в Секторе Газа по целям "Исламского джихада".

В ЦАХАЛе отметили, что удары по террористической группировке продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 10 мая крайне правые группировки Сектора Газа запустили около 400 ракет по Израилю. Тысячи израильтян, проживающих рядом с территорией Газы, были срочно эвакуированы и добровольно переселились в другие районы города. С начала объявления воздушной тревоги люди начали бежать в укрытие, в результате пострадал один человек по дороге в бомбоубежище.

Накануне авиация Израиля нанесла удары по объектам "Исламского джихада" в Секторе Газа. В результате атак были убиты трое высокопоставленных командиров, которые несли ответственность за недавний ракетный обстрел Израиля.

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