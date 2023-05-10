Из сектора Газа запустили десятки ракет по Израилю: в Тель-Авиве звучала воздушная тревога. Видео

Днем 10 мая крайне правые группировки сектора Газы запустили по центру Тель-Авива два десятка ракет. В городе немедленно зазвучали сигналы воздушной тревоги, люди начали бежать в укрытия.

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Об этом сообщают СМИ Израиля, а также ряд арабских медиа. Тысячи израильтян, которые проживают поблизости от территории Газы, срочно эвакуированы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эвакуированных доставляют в отели, общежития и гостевые дома по всему Израилю, где они смогут остановиться на три дня с возможностью продления в зависимости от ситуации с безопасностью", – подчеркнули муниципальные власти Тель-Авива.

Известно, что одна из ракет попала в сектор жилого дома. Предварительно о жертвах и пострадавших от дневной атаки неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне авиация Израиля нанесла удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа. В результате атак были убиты трое высокопоставленных командиров, которые несли ответственность за недавний ракетный обстрел Израиля.

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