"В ответ на месяцы непрерывных нападений": Израиль атаковал Иран, в Тегеране раздаются взрывы

Армия обороны Израиля в ночь на субботу, 26 октября, нанесла удары по Ирану. В нескольких иранских городах, в частности в Тегеране, гремели взрывы. На опубликованных в сети кадрах видно пожары и задымления.

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На официальном Telegram-канале "ЦАХАЛ" около 3:00 подтвердили, что атакуют военные цели на территории Ирана. Атаку они назвали "ответом на месяцы непрерывных нападений со стороны режима в Иране".

Там также опубликовали видео-обращение главы пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

"Именно сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране. Режим в Иране и его помощники в регионе постоянно атакуют Израиль с 7 октября – на семи фронтах – включая прямые атаки с иранской земли. Как и любая другая суверенная страна мира, Государство Израиль имеет право и обязанность ответить", – сказал он.

СМИ пишут, атака Израиля была исключительно по военным объектам Ирана и закончилась до официального заявления ЦАХАЛ.

В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов. Также очевидцы сообщают о взрывах над Дамаском и Хомсом в Сирии. Ряд СМИ утверждают, что эта атака Израиля направлена на то, чтобы "послать сигнал сдерживания", и авиаудары якобы были согласованы с США.

Два высокопоставленных арабских чиновника сообщили NBC News, что первые удары, вероятно, были нанесены по казармам, а также по складу оружия в Тегеране.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Тегеран "совершил большую ошибку", нанеся массированный ракетный удар по Израилю 1 октября и он за это поплатится. Политик отметил, что удар по Израилю "провалился" и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая "является самой совершенной в мире".

Также он сказал, что ЦАХАЛ готов нанести удар по Ирану, уточнив, что целью будущих атак будут военные, а не нефтяные или ядерные объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне СМИ писали, что официальные лица США на условиях анонимности заявили, что Израиль планирует напасть на Иран. Американские чиновники отметили, что эта информация основана на утечке строго засекреченных американских разведданных и планы Израиля вызывают беспокойство.

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