Израиль планирует напасть на Иран: США расследуют утечку высокосекретных данных разведки

Официальные лица США на условиях анонимности заявили, что Израиль планирует напасть на Иран. Американские чиновники отметили, что эта информация основана на утечке строго засекреченных американских разведданных.

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В США заявили, что информация о планах Израиля "вызывает глубокую обеспокоенность". Об этом сообщает CNN.

Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети в пятницу после того, как были опубликованы в Telegram аккаунтом под названием Middle East Spectator. Они имеют гриф "совершенно секретно" и маркировку, указывающую на то, что их могут видеть только США и союзники из "Пяти глаз" – Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

В документах описываются планы по подготовке Израиля для нанесения удара по Ирану. В одном из документов, который, как утверждается, был составлен Национальным агентством геопространственной разведки, говорится, что планы включают перемещение Израилем боеприпасов.

В другом документе говорится, что он получен из Агентства национальной безопасности и описывает учения ВВС Израиля с использованием ракет класса "воздух-поверхность", которые, как полагают, также являются подготовкой к удару по Ирану.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна борется на семи фронтах. Среди противников Иерусалима, в частности, поддерживаемая Ираном "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу реки Иордан и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.

ПозжеНетаньяху заявил, что ЦАХАЛ готов нанести удар по Ирану. При этом он уточнил, что целью будущих атак станут военные, а не нефтяные или ядерные объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, Нетаньяху заявил, что Тегеран "совершил большую ошибку", нанеся массированный ракетный удар по Израилю 1 октября и он за это поплатится. Политик отметил, что удар по Израилю "провалился" и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая "является самой совершенной в мире".

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