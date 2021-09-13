В ООН собрали более миллиарда долларов помощи Афганистану из-за приближающегося кризиса

В ООН собрали уже более 1 миллиарда долларов на гумпомощь жителям Афганистана, хотя Организация ранее запрашивала только 606 млн долларов. Эти средства будут выделены гражданам захваченной талибами страны, поскольку она столкнулась с серьезным гуманитарным кризисом.

Об этом в понедельник, 13 сентября, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на конференции в Женеве, передает ВВС. По его словам, после десятилетий войны и страданий "это, возможно, самое опасное время" для афганцев.

Так, бедность в стране "растет по спирали" и у многих жителей нет денег даже на еду, сказал Гутерриш. Афганистану также пришлось столкнуться с сильной засухой, что усложняет ситуацию.

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Организация обратилась к радикальной исламистской группировке "Талибан", чтобы боевики предоставили гуманитарным работникам беспрепятственный доступ.

В ООН добавили, что около трети денег, которые она соберет, будет использовано ее Мировой продовольственной программой, которая ранее отмечала: многие афганцы не имеют доступа к наличным, чтобы позволить себе купить продукты.

"Мы в буквальном смысле просим и берем взаймы, чтобы у людей не закончились запасы продовольствия", – заявляли представители Программы.

Официальные лица также обратили внимание на злоупотребления талибов. Так, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обвинила группировку в нарушении их собственных публичных обещаний.

Как указала Бачелет, в Организации есть многочисленные данные о том, что силы "Талибана" проводят обыски по домам бывших чиновников, а женщин исключают из общественной жизни.

Известно, что талибы запретили жительницам заниматься политикой, так как это якобы противоречит законам ислама, а в университетах ввели гендерную сегрегацию. Более подробно о происходящем в Афганистане, можно почитать в материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в августе Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану. Только две страны решили воздержаться во время голосования – Россия и Китай.