В охваченной беспорядками ЮАР женщина выбросила ребенка из горящего здания. Видео

В городе Дурбан Южно-Африканской республики женщине пришлось бросить из горящего здания своего маленького ребенка. К счастью, его поймала толпа стоявших внизу людей.

Кадры быстро распространились в сети, их показали многие телеканалы, освещая беспорядки в ЮАР. Видео опубликовало ВВС (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пожар возник из-за погромов в городе. Дом был в огне, а снаружи его окутывали клубы едкого дыма.

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Мама спасенной девочки Наледи Маньони призналась, что была в панике, поэтому в тот момент доверила бы ребенка любому.

"Я была очень напугана. Но внизу оказались люди. Они кричали: "Бросай, бросай ее!" – рассказала женщина.

Беспорядки в стране начались после ареста бывшего президента Джейкоба Джейкоба Зумы и стали самыми масштабными со времен падения апартеида.

13 июля толпы людей начали столкновения с полицией. Граждане грабили магазины и банкоматы, поджигали автомобили и здания. По некоторым данным, в результате этого погибли 70 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Юрий Принич, который в прошлом году в разгар пандемии отказался от эвакуации из Уханя из-за своей любимой, ныне оказался среди массовых протестов и мародерства в ЮАР. Теперь парень попросил помощи у украинского посольства.