Украинец, который из-за любви отказался от эвакуации из Уханя, теперь просит помощи из охваченной протестами ЮАР

Украинец Юрий Принич, отказавшийся в прошлом году в разгар пандемии от эвакуации из Уханя из-за своей любимой, ныне оказался среди массовых протестов и мародерства в Южно-Африканской республике. Теперь парень попросил помощи у украинского посольства.

О своей трудной жизни в далекой стране Юрий Принич рассказал в видео, которое обнародовала ТСН. Он со своей любимой живет в ЮАР – на родине молодой жены.

После того как в Южно-Африканской республике посадили бывшего президента, по всей стране начались массовые беспорядки. Они продолжаются уже шестой день подряд. Протестующие крушат витрины, выносят из магазинов продукты и вещи, а из банкоматов забирают наличные.

Видео дня

Чтобы унять мародеров, силовики разгоняли их резиновыми пулями и светозвуковыми гранатами. Погибших от столкновений уже более сотни. Многие погибли во время давки, когда выносили из магазинов продукты питания, электроприборы, спиртные напитки и одежду.

Оказавшись среди таких массовых беспорядков в ЮАР, Юрий Принич остался без средств к существованию.

"С этого все началось, начались огромные волны грабежа. Вплоть до того, что они сожгли около 20-30 торговых центров, фабрики, склады ... У нас есть еще еда на пару дней, но что делать после этого – без понятия", — рассказал Юрий.

Он обратился за помощью в украинское посольство. Однако там проблему с едой пока решить не могут.

К слову, Юрий не один украинец, оказавшийся заложником ситуации в ЮАР. По приблизительным данным в этой стране находится более ста наших земляков.

Как сообщило издание news24, беспорядки в ЮАР привели к гибели уже 117 человек. Об этом заявила министр развития малого бизнеса страны Кумбудзо Нтшавени.

Так, в родной провинции бывшего президента Квазулу-Натал в столкновениях погибли 26 человек. Кроме того, 91 человек погиб в провинции Гаутенг.

Британское издание The Guardian сообщило, что власти ЮАР собираются направить 25 тысяч солдат для урегулирования протестов и беспорядков, вызванных арестом президента Джейкоба Зума.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южно-Африканской Республике вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки и мародерство. Причиной стал арест бывшего президента страны Джейкоба Зума.