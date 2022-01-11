Токаев заявил о завершении основной "миротворческой" миссии в Казахстане: когда начнется вывод войск ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане успешно завершена. Поэтапный вывод войск начнется с 13 января.

По словам лидера страны, это займет не более 10 дней, сообщает Sputnik Казахстан. Напомним, 5 января Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ – это военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан. В результате было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

"Казахстан юридически обосновано обратился к своим партнерам с просьбой направить миротворческий контингент. Потеряв Алмату, мы потеряли бы всю страну", – прокомментировал Токаев.

Видео дня

Отмечалось, что войска вводятся "на ограниченный период времени с целью стабилизации обстановки".

Позже президент России Владимир Путин заявил, что "миротворцы" будут находиться на территории Казахстана до тех пор, пока не выполнят все свои функции. По его словам, срок их пребывания будет зависеть от президента охваченной протестами страны.

В свою очередь Европейский Союз также отреагировал на введение "миротворцев" ОДКБ в страну, отметив, что "это развитие событий требует особого внимания". В ЕС высказали надежду, что присутствие этих военных не будет подрывать независимость страны.

Как сообщал OBOZREVATEL: