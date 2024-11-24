В ОАЭ нашли мертвым израильского раввина

Органы безопасности Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело израильско-молдавского раввина Цви Когана, эмиссара Хабад-Любавич. В офисе премьер-министра Израиля инцидент охарактеризовали как "антисемитский теракт".

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Об этом сообщает Bloomberg. Его считали пропавшим без вести с четверга, 21 ноября.

"Убийство покойного Цви Когана является преступным антисемитским терактом. Государство Израиль будет действовать всеми средствами и привлечет к ответственности преступников, ответственных за его смерть", — говорится в заявлении офиса.

Цви Коган проживал в Объединенных Арабских Эмиратах как эмиссар еврейской организации Хабад-Любавич. Вместе с коллегами он несколько лет занимался развитием еврейского сообщества в стране, в частности, обеспечивал поставки кошерной пищи.

В Израиле ужесточились рекомендации по избежанию несущественных поездок в ОАЭ. Гражданам советуют избегать массовых мероприятий, связанных с израильтянами или еврейскими общинами, воздерживаться от публикации информации о своих путешествиях в социальных сетях и минимизировать передвижения.

На фоне войны в Секторе Газы израильское правительство предостерегло своих граждан за рубежом о возможной угрозе нападений со стороны иранских или связанных с Тегераном группировок. Уровень опасности повышен в десятках стран, в том числе в ОАЭ.

Министерство иностранных дел Эмиратов заявило, что внимательно следит за расследованием дела и поддерживает тесный контакт с семьей погибшего. При этом подробностей по обнаружению тела раввина там не разглашают.

Ранее сообщалось, что возле Генерального консульства Израиля и "Центра документации национал-социализма" в Мюнхене (Германия) мужчина открыл огонь из винтовки. Правоохранители застрелили преступника; пятеро полицейских, участвовавших в стрельбе, не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в городе Дербенти в Дагестане обстреляли синагогу, церковь и наряд полиции. Кроме того, стрельба произошла в Махачкале. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

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