В Нью-Йорке устроили масштабный митинг в поддержку Украины. Фото
Самый большой город в США Нью-Йорк поддерживает Украину в борьбе за свою Родину. В городе прошел очередной масштабный митинг против ужасающей и кровавой войны, которую Путин развязал против нашей страны.
В сети обнародовали фото из Нью-Йорка. Как видно из кадров, акция против агрессии России в Украине проходит на Таймс-сквер (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Американцы, украинские и белорусы принесли на площадь украинские флаги и плакаты. Они скандируют антивоенные слоганы и призывают остановить кровопролитное безумие Путина.
С помощью плакатов, которые митингующие держат в руках, они выражают свое возмущение агрессией Путина, потребуют закрыть небо и оказать нашей стране всестороннюю помощь в борьбе с оккупантами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
люди по всему миру вышли на акции протеста в поддержку Украины.
в Берлине 27 февраля на антивоенный митинг вышли полмиллиона человек;
в Израиле устроили митинг в поддержку Украины и спели украинский гимн;
в Грузию к зданию правительства 25 февраля пришли тысячи граждан, возмущенных отказом властей поддержать санкции против РФ;
в Минске белорусы пикетировали здание Генштаба из-за решения Лукашенко отправить военных в Украину в поддержку путинских войск;
в России тоже выходили на антивоенные акции. В первый день войны, 24 февраля, против вторжения РФ в Украину протестовали в 40 крупных российских городах. Задержано не менее 2 тысяч человек. А 27 февраля собравшихся с требованием остановить войну москвичей жестко разгоняли и избивали силовики.
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