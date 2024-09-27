В NYT раскрыли, почему в разведке США не поддерживают разрешение для Украины на удары вглубь России

Американские разведслужбы считают, что Россия, вероятно, ответит более жестко, возможно даже летальными ударами против США и их союзников, если те позволят Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Аналитики разведки считают потенциальным риском и видят сомнительную выгоду от этого решения.

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Об этом сообщает The New York Times. Разведка также считает, что дальнобойные ракеты не будут оказывать существенного влияния на ход войны из-за ограниченного количества такого оружия в арсенале Украины и неопределенности относительно дальнейшего снабжения. В настоящее время ВСУ имеют в своем арсенале американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и французские SCALP.

Разведчики предостерегают, что после первого такого удара Россия, вероятно, перенесет склады боеприпасов, командные пункты и технику за пределы досягаемости этих ракет.

Полученные данные частично объясняют, почему Байдену было сложно принять это решение, и указывают на внутреннее давление, которое могло заставить его отказать Зеленскому в просьбе. По словам анонимных американских чиновников, пока неизвестно, какое окончательное решение примет Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский активно продвигал идею получения разрешения на использование ракет как публично, так и на личных встречах.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал, чтобы сдержать США и их союзников от поставок Украине современного оружия.

Критики Байдена и его команды утверждают, что их слишком легко пугают угрозы Путина, и что постепенный подход к вооружению ослабил позиции украинцев на поле боя.

Тем временем британские лидеры были менее осторожны. Они поддержали предоставление украинцам возможности использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России, но ожидали решения Байдена, прежде чем официально разрешить такие действия, поскольку возможные последствия для безопасности коалиции могут быть серьезными.

В разведывательном докладе отмечено несколько возможных ответов России на разрешение использовать дальнобойные ракеты западного производства — от увеличения поджогов и диверсий в Европе до возможных смертельных атак на американские и европейские военные базы.

По данным американских чиновников, российская военная разведка ответственна за большинство саботажей в Европе. Если Путин решит расширить скрытую кампанию в ответ на удары по России, американские эксперты считают, что Россия будет продолжать действовать тайно, избегая открытых нападений на американские и европейские объекты во избежание эскалации конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что президент Джо Байден не исключает, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов вглубь территории России американским оружием. Однако в Вашингтоне предпочитают учитывать "все факторы".

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что разрешение использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России "изменит природу конфликта" и будет расценено как прямое участие стран НАТО в войне в Украине. Он пригрозил, что это вызовет "ответную реакцию" Москвы.

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