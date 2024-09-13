Польша присоединилась к призывам снять ограничения с Украины на удары в глубь России: что известно

В четверг, 12 сентября, в Варшаве принимали госсекретаря США Энтони Блинкена. После переговоров с главным дипломатом США Польша поддержала призывы разрешить Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории вглубь России.

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Об этом сообщает Reuters. Киев продолжает оказывать давление на администрацию Байдена и другие западные правительства, настаивая, что удары дальнего действия помогут противостоять постоянным российским воздушным атакам на Украину.

"Мы должны продолжать поставлять передовые системы противовоздушной обороны (в Украину)… и снять ограничения на использование оружия большой дальности", – заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с Блинкеном.

В завершение своего визита в Европу Блинкен сообщил, что в среду в Киеве имел основательные обсуждения с украинскими чиновниками относительно их видения развития войны и их потребностей. Однако он воздержался от комментариев, готов ли Вашингтон дать согласие на удары по территории России.

"То, что мы узнали от наших украинских партнеров, станет основой для обсуждений, которые мы будем проводить с другими союзниками и другими партнерами в следующие дни и недели, когда мы будем работать над этим и думать о следующих месяцах", – сказал Блинкен.

Он отметил, что начать такие обсуждения в Польше было целесообразно, учитывая ее непоколебимую поддержку Украины.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин заявил, что разрешение использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России "изменит природу конфликта" и это будет расценено как прямое участие стран НАТО в войне в Украине. Он пригрозил, что это вызовет ответную реакцию Москвы.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, которая третий год живет в условиях полномасштабного вторжения, и предоставляют Киеву более 700 миллионов долларов, чтобы помочь преодолеть последствия агрессии Москвы. Из них 325 миллионов США выделяют на ремонт электросетей, 290 миллионов гуманитарной помощи населению, страдающему от вооруженной агрессии РФ, а также более 100 миллионов на разминирование.

Как сообщал OBOZ.UA, Британия объявила о крупном пакете финансовой помощи Украине на сумму более 600 млн фунтов стерлингов (более 781 млн долл.). Речь идет не только о средствах поставки военной техники, но и о бюджетной поддержке, в частности для ремонтов энергообъектов и финансирования зарплат и пенсий. Также деньги пойдут на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию разрушенного Россией.

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