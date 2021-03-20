В Норвегии премьер нарушила карантин, отмечая день рождения: полиция завела дело

В Норвегии полиция начала расследование в отношении премьер-министра Эрны Сульберг, которая нарушила карантин, отмечая свой день рождения.

Как пишет The Guardian, глава правительства пригласила на праздник 13 человек, при разрешенных на карантине 9.

Отмечается, что в конце февраля чиновник отмечала 60-летний юбилей вместе с родственниками на лыжном курорте в городе Гейло. В первый день праздника ее не было, но празднование вместе с Сульберг продолжилось на следующий день в арендованной квартире.

"На фоне информации, появившейся в прессе, а также собственных заявлений премьер-министра, полиция решила начать расследование, связанное с потенциальным нарушением законодательства об инфекционных заболеваниях", – говорится в заявлении полиции.

Правоохранители отметили, что дело будет рассмотрено органами прокуратуры на предмет возможной правовой санкции.

Ранее Сольберг опубликовала на своей странице в Facebook пост, где признала нарушение карантина.

"Мне жаль, что моя семья и я нарушили правила, этого никогда не должно было случиться. Мы, конечно, должны были следовать всем рекомендациям, как я вас и просила. Я особенно думаю о тех, кому пришлось отменить то, чего они с нетерпением ждали: день рождения с одноклассниками, праздник с друзьями или что-то еще важное. Я понимаю тех, кто из-за этого злится и разочаровывается. Я совершила ошибку и хочу извиниться за это", – написала она.

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