В Европе признали начало третьей волны пандемии COVID-19

В Европе началась третья волна пандемии коронавируса (COVID-19), которая развивается разными темпами в разных странах Евросоюза.

Об этом в пятницу, 19 марта, заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", – сообщила она.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в Украине нет третьей волны пандемии коронавируса, а лишь продолжается вторая.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Германии.

Также на всей территории Польши с субботы, 20 марта, вводят общенациональный локдаун из-за быстрого темпа распространения коронавируса.

В Италии на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля введут локдаун из-за всплеска COVID-19 и роста госпитализаций.