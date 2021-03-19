В Европе признали начало третьей волны пандемии COVID-19
В Европе началась третья волна пандемии коронавируса (COVID-19), которая развивается разными темпами в разных странах Евросоюза.
Об этом в пятницу, 19 марта, заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", – сообщила она.
Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в Украине нет третьей волны пандемии коронавируса, а лишь продолжается вторая.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Германии.
Также на всей территории Польши с субботы, 20 марта, вводят общенациональный локдаун из-за быстрого темпа распространения коронавируса.
В Италии на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля введут локдаун из-за всплеска COVID-19 и роста госпитализаций.