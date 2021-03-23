В Норвегии допросили премьера, которая устроила вечеринку на карантине: что грозит чиновнице

В Норвегии полиция начала допрашивать премьер-министра Эрну Сульберг по делу о нарушении ею карантина во время празднования дня рождения.

Об этом правоохранители сообщили во вторник, 23 марта, пишет Reuters. Сульберг грозит штраф в размере 10 тысяч крон (1165 долларов США).

Инспектор полиции Пер Мортен Сендинг отметил, что полиция может завершить расследование уже на этой неделе.

Сама премьер-министр снова извинилась за нарушение карантина и объяснила, что ошибочно считала, что празднование не идет вразрез с правилами.

"Мы запланировали ужин в ресторане, который, по нашему мнению, соответствовал рекомендациям по коронавирусу. Это было в ресторане, где мы забронировали три отдельных столика и держались на расстоянии", – рассказала Сульберг.

Ранее в Норвегии были введены строгие меры карантина, что обеспечило в стране один из самых низких уровней смертности и заболеваемости. Сейчас, однако, коронавирус быстро распространяется из-за новых штаммов. В связи с этим министр здравоохранения Норвегии Бент Хоуи раскритиковал организованную премьером вечеринку.

Напомним, в Норвегии полиция начала расследование в отношении премьер-министра Эрны Сульберг, которая нарушила карантин, отмечая свой день рождения. Она пригласила на праздник 13 человек, при разрешенных на карантине 9.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 23 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124,4 млн человек. За минувший день выявили более 400 тысяч новых инфицированных.